Tensione al consolato tunisino a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2020 - 10:53:57 Letto 365 volte

Tafferugli e attimi di tensione stamattina davanti al Consolato tunisino, in piazza Ignazio Florio, a Palermo. La zona è quotidianamente frequentata da decine di cittadini tunisini in attesa - nella villetta antistante, ma anche a ridosso del portone - di potere accedere al consolato, per ritirare o ottenere documenti dallo Stato tunisino. In alcuni casi si sfiora l’assembramento anche se gran parte di loro possiede la mascherina. Stamattina c'è stato uno scontro tra alcuni di loro. Sul posto tre volanti della polizia di Stato e un’ambulanza del 118. Gli agenti hanno sentito alcune delle persone coinvolte.

