Tenta di rapinare due volte lo stesso negozio al Cep: arrestato

Un giovane incappucciato aveva tentato una rapina in un negozio di detersivi nel quartiere Cep.

Pubblicata il: 06/04/2020

I carabinieri della stazione Palermo Borgo Nuovo, hanno arrestato nella flagranza del reato di tentata Rapina T.c., 32 palermitano già noto alle forze dell’ordine.

Durante un servizio di prevenzione dei reati predatori e di verifica delle misure volte al contenimento del Covid-19, i militari sono intervenuti in via Brunelleschi, nel quartiere Cep, dove un giovane incappucciato aveva tentato una rapina in un negozio di detersivi non riuscendovi per la reazione del proprietario.

Intraprese immediatamente le ricerche, il malfattore veniva intercettato e fermato dopo un breve inseguimento a piedi.

Successivi riscontri hanno consentito di accertare che la stessa persona il giorno precedente aveva rapinato il medesimo negozio armato di coltello, nella circostanza aveva asportato il registratore di cassa contenente 350 euro.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte: Carabinieri

