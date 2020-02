tentato furto

Tenta di rubare lo smartphone ad un ragazzo in via Maqueda: arrestato

La Polizia di Stato arresta un cittadino extracomunitario che aveva tentato di sottrarre lo smartphone ad un passante.

Pubblicata il: 05/02/2020

Ieri pomeriggio in via Maqueda all’arrivo di una pattuglia del Commissariato di P.S. Oreto-Stazione era presente un capannello di persone intorno a due giovani, un italiano ed un ragazzo extracomunitario, che discutevano animatamente; dopo avere riportato la calma tra i contendenti, gli agenti hanno appreso quanto accaduto poco prima del loro arrivo: mentre il ragazzo italiano stava passeggiando su via Maqueda, ascoltando musica tramite auricolari bluetooth collegati al suo smartphone riposto nella tasca dei jeans, il cittadino gambiano gli aveva sbarrato la strada, chiedendogli con insistenza la consegna del cellulare, asserendo di esserne il proprietario; ne nasceva una discussione animata, connotata da strattonamenti e violenze che sarebbe degenerata e nella quale la vittima del tentativo di rapina avrebbe avuto la peggio se non fossero intervenuti gli agenti.

Alla luce di quanto accertato, il giovane gambiano è stato pertanto condotto nei locali del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione” per la sua compiuta identificazione e tratto in arresto per il reato di tentata rapina.

Fonte: Polizia di Stato

