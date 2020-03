furto

Tenta di scippare una donna: arrestato 35enne

Lo scippatore vistosi scoperto, ha tentato di dileguarsi a piedi e solo dopo un inseguimento di un chilometro circa è stato tratto in arresto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2020 - 13:22:45 Letto 333 volte

Ieri sera i Carabinieri del nucleo radiomobile nel quartiere Ballarò hanno arrestato N.y., 35enne cittadino del Marocco, per tentato furto aggravato in concorso.

I militari durante un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Maqueda hanno notato, all’angolo con via delle Pergole, tre uomini di cui uno intento a strappare di dosso ad una giovane donna la borsa.

Alla vista della pattuglia l’uomo ha desistito dandosi alla fuga insieme ai complici.

Il malfattore è stato rintracciato, pochi metri dopo, nascosto sotto un’autovettura parcheggiata poco lontano.

Lo scippatore vistosi scoperto, ha tentato di dileguarsi a piedi e solo dopo un inseguimento di un chilometro circa è stato tratto in arresto.

Il 35enne, senza fissa dimora, è stato portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!