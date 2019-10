violenza

Tenta di trascinare ragazza in un vicolo per violentarla, salvata da bengalesi: arrestato

Arrestato un cittadino gambiano in corso Vittorio Emanuele per violenza sessuale.

28/10/2019

E’ stato un fine settimana intenso per la Polizia di Stato sul fronte del contrasto e della prevenzione dei reati commessi in quelle aree del centro cittadino maggiormente caratterizzate dalla “movida”, che registra la presenza di migliaia di giovani che affollano vie e locali.

Tra tutte, vicenda di rilievo è certamente l’individuazione e l’arresto di un gambiano 19enne, autore, la sera dello scorso sabato, di atti di violenza sessuale nei confronti di una giovane palermitana. La vittima, di passaggio a piedi in corso Vittorio Emanuele, è stata adocchiata e seguita per alcuni metri dallo straniero che, una volta raggiuntala, l’ha molestata, ha cercato di trarla a se’ e di condurla in un vicolo. La ragazza è riuscita a sottrarsi alle grinfie dell’uomo e a riparare all’interno di un esercizio etnico gestito da bengalesi che le hanno assicurato protezione, sbarrando la strada all’aggressore.

Personale della Squadra Mobile è giunto in pochi attimi nella zona ed ha individuato e bloccato l’aggressore, traendolo in arresto per il reato di violenza sessuale.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Centro” hanno, invece, identificato e segnalato un giovane filippino, quale autore di un’aggressione perpetrata la scorsa settimana in danno di una coppia di giovani fidanzati sorpresi, a piedi, in via Emerico Amari.

Dopo una incessante attività investigativa che nulla ha lasciato al caso, i poliziotti sono pervenuti all’identità dell’uomo che ha confermato di avere aggredito le vittime, spinto da futili motivi e, comunque, per uno scambio di persona.

Fonte: Polizia di Stato

