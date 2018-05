tentata estorsione

Tentano di estorcere denaro a seguito di un incidente stradale, arrestati padre e figlio

I due avrebbero prima cercato di convincere un giovane a risarcirli per il sinistro, poi sarebbero passati alle minacce impossessandosi del suo cellulare e ricattandolo

Sarebbe partito tutto con un banale incidente stradale, via via sempre più simile ad una vera e propria estorsione: ieri la polizia ha arrestato Salvatore e Giuseppe Sardina, padre e figlio di 57 e 30 anni, per tentata estorsione aggravata ai danni di un utente della strada.

Ieri pomeriggio un giovane ha raccontato agli agenti del commissariato "Oreto-Stazione", di essere stato coinvolto in un piccolo incidente stradale con lo scooter dei Sardina, i quali, con fare minaccioso, avrebbero preteso da lui un immediato risarcimento in contanti nonostante le dinamiche dell'incidente non fossero del tutto chiare.

Il giovane però non avrebbe ceduto alle minacce e si sarebbe premurato di contattare le forze dell'ordine per stabilire le reali responsabilità dell'incidente, ma ogni suo tentativo si sarebbe reso vano per le continue ed insistenti minacce dei Sardina.

Dalle minacce ai fatti: dopo essersi impossessati del telefonino del ragazzo, i due gli avrebbero detto che se voleva riaverlo doveva risarcirli del danno, concordando con loro un appuntamento tramite telefonata al proprio stesso numero. Poi si sarebbero dileguati coprendo la targa dello scooter.

I poliziotti hanno predisposto un servizio di appostamento ed osservazione sul luogo dell’appuntamento, nei pressi della Cala, e una volta messo in atto il finto scambio, i due sono stati tratti in arresto mentre tentavano di intascare il denaro dalla vittima. Anche il telefonino è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

