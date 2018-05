tentato furto

Tentano di rubare una bici alla stazione centrale: malviventi colti sul fatto e arrestati

Tentata rapina all'interno della stazione centrale di Palermo.

28/05/2018

Tentata rapina all’interno della stazione centrale di Palermo. Doveva fare un acquisto veloce presso l’edicola interna della stazione e per farlo è entrato lasciando la sua bicicletta appoggiata alla vetrina dell’esercizio commerciale, ma sempre sotto stretto controllo visivo. Dopo pochi secondi, però, il proprietario della bicicletta ha visto un uomo salire fulmineamente sul mezzo e, protetto da un altro individuo che gli stava a fianco, darsi alla fuga in direzione di piazza Cupani.

Il proprietario si è immediatamente posto all’inseguimento dei ladri, raggiungendoli dopo pochi metri nell’atrio della biglietteria, nei pressi della cappella dello scalo ferroviario ma, nel tentativo di rimpossessarsi della bicicletta, è nata una colluttazione tra i tre soggetti. Il trambusto è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo dell’area ferroviaria i quali, supportati anche da personale del presidio di protezione aziendale, hanno bloccato i tre uomini, due dei quali erano anche caduti sulla bicicletta contesa.

Condotti negli uffici di polizia, dopo avere appurato i fatti ed accertato la proprietà della mountain bike nera, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno tratto in arresto, per il reato di rapina aggravata in concorso, Brunetto Giovanni e Zito Giuseppe, rispettivamente di anni 19 e 18.

