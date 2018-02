furto

Tentano di svaligiare un garage ad Altofonte: arrestati 4 palermitani

Si erano intrufolati in un garage per rubare tutto ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2018 - 12:31:26 Letto 368 volte

Si erano intrufolati in un garage per rubare tutto ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati. A finire in manette sono stati Andrea Colombo, 28 anni, Nicola Spinnato, 46 anni, Luca Castiglia, 26 anni e Vincenzo Oliva, 24 anni, tutti palermitani accusati di furto aggravato in concorso.

Due militari liberi dal servizio li hanno sorpresi mentre ad Altofonte stavano svaligiano un garage. I quattro hanno caricato un Piaggio Porter, lì custodito, con tutti gli attrezzi agricoli e i prodotti alimentari presenti. Nel mezzo erano accatastati due scale, sei motoseghe, tre decespugliatori, un paio di forbici elettriche da potatura, nonché 30 litri di olio d’oliva, 5 brik di vino e un cartone di uova fresche. I militari hanno fatto scattare l’allarme e i quattro sono stati bloccati.

Il Giudice ha convalidato gli arresti e condannato Oliva, Spinnato e Colombo alla pena di 2 anni di reclusione (in carcere per i primi due e ai domiciliari per il terzo) e 700 euro di multa, mentre ha condannato (pena sospesa) Castiglia a 1 anno 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 700 euro di multa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!