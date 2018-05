tentato furto

Tentano furto in appartamento ma non si accorgono delle inquiline, arrestati tre giovani

I tre avevano cercato di forzare la porta di un appartamento nei pressi di via Montegrappa, convinti che all'interno non ci fosse nessuno. Poi la fuga, resa vana dalla polizia

Pubblicata il: 16/05/2018

Nella serata di ieri in tre avevano tentato di entrare in un appartamento al piano terra nei pressi di via Montegrappa, forzando il cilindretto della serratura della porta d’ingresso, convinti che l'abitazione fosse vuota. In realtà all'interno erano presenti le tre inquiline, e una volta scoperti i tre uomini erano fuggiti a piedi.

Ma grazie alla descrizione dei malviventi da parte delle vittime, gli agenti della Polizia di Stato di Palermo hanno individuato e arrestato i fratelli Vincenzo e Andrea Terrana, rispettivamente 22 e 18 anni, e il cugino Gaetano Terrana, 21 anni, sorpresi a casa del primo dei tre con ancora il fiatone e gli indumenti usati per l'effrazione, minuziosamente descritti dalle inquiline.

I Terrana sono stati riconosciuti dalle vittime e tratti in arresto. Vincenzo Terrana è stato denunciato anche per il reato di evasione, per essersi allontanato dalla propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari da gennaio per reati analoghi.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

