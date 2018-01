tentato furto

Tentano furto in un residence estivo: arrestate due persone

I Carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato in concorso, due palermitani, Mammone Vincenzo di 51 anni e Lo Casto Antonio di 41 anni.

I due sono stati sorpresi mentre, dopo aver sentito l’arrivo dei militari, provavano ad allontanarsi da una villetta del residence “Il Carrubo”, momentaneamente disabitata perché utilizzata nel periodo estivo, dove erano, poco prima, entrati, forzando la porta d’ingresso nel tentativo di trafugare quanto custodito all’interno.

L’intervento è avvenuto mentre i Carabinieri si trovavano già in quella zona, dove vengono svolti diversi servizi preventivi di controllo alle villette utilizzate nei mesi estivi e che in questo periodo dell’anno possono essere soggette a furti, approfittando proprio dell’assenza dei proprietari.

Nello specifico l’intervento dei militari dell’Arma è stato richiesto da un Carabiniere ed un Agente della Polizia che, fuori servizio, si trovavano a passare vicino il residence e si sono insospettiti sentendo azionarsi l’allarme sonoro. I due arrestati sono stai condotti negli uffici della Compagnia Carabinieri di Termini Imerese dove, ultimati gli atti, sono stati dichiarati in stato di arresto.

A seguito del giudizio presso il Tribunale di Termini Imerese, Mammone e Lo Casto sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

