Tentarono di violentare una turista alla Vucciria: fermati tre minorenni

La Polizia di Stato ferma i giovani autori di una recente violenza sessuale in danno di una turista, importunata e molestata alla ''Vucciria''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2019 - 14:17:35 Letto 332 volte

La Polizia di Stato ha celermente individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria gli autori, minorenni palermitani, di una violenza sessuale avvenuta alla Vucciria lo scorso 15 settembre in danno di una turista tedesca di 23 anni, che si trovava in vacanza nel capoluogo.

Le prime ore della mattina di quella domenica, la vittima stava attraversando piazza Caracciolo, per raggiungere la via Roma, quando è stata adocchiata da un gruppetto di giovani, che l’hanno richiamata e derisa con frasi e gesti di pura ed inequivocabile volgarità.

La ragazza ha accelerato il passo e quando stava per salire le scale che l’avrebbero condotta in via Roma, è stata raggiunta, accerchiata e palpeggiata. Successivamente è riuscita a divincolarsi ed è fuggita in via Roma, rientrando nella struttura presso cui era ospite, dove ha chiesto e ottenuto aiuto dal titolare, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Gli agenti, sin da subito, hanno setacciato un territorio complesso, alla ricerca di ogni particolare che potesse convergere sull’identità dei componenti del gruppo di giovanissimi, autori della spregevole condotta. Ad incastrare i tre minorenni, due 17enni ed un 15enne che risiedono nella zona della Vucciria, una lunga serie di elementi convergenti tra cui, in prima battuta, la visione delle immagini di alcuni esercizi commerciali della zona che avevano immortalato l’aggressione, riprendendo fattezze ed abbigliamento degli autori, la registrazione del passaggio dei minorenni in gruppo in piazza Caracciolo in orario compatibile a quello dell’aggressione, nonchè il riconoscimento fotografico da parte della vittima dei soggetti su cui si erano orientati i sospetti degli agenti.

A seguito degli elementi raccolti dai polizotti in ordine alla responsabilità dei tre, il Tribunale dei Minorenni di Palermo ha disposto a loro carico la misura cautelare del Collocamento in Comunità.

Fonte: Polizia di Stato

