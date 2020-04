tentato furto

Tentato furto da Foot Locker, arrestati

Hanno cercato di spaccare la vetrina e rubare scarpe nel negozio Foot Locker.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2020 - 21:10:42 Letto 472 volte

I carabinieri hanno arrestato tre giovani che hanno cercato di spaccare la vetrina e rubare scarpe nel negozio Foot Locker in via Mariano Stabile, a Palermo. I tre sono stati notati dai carabinieri che sono riusciti a bloccarli. Domani ci sarà la direttissima per convalidare l’arresto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!