Tentato omicidio a Palermo. Anziana aggredita in casa, fermata la figlia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2017 - 13:07:01 Letto 831 volte

PALERMO. Tentato omicidio di un’anziana trovata ieri pomeriggio riversa in terra, in stato di semiincoscienza, nella sua abitazione, in via Veneto.

Di tentato omicidio dovrà rispondere O.P.R., la figlia 67enne.

I poliziotti hanno eseguito un provvedimento di “Fermo” nei confronti della donna chiamata in causa dalle dichiarazioni accusatorie della madre che, pur permanendo in condizioni gravi, ha spontaneamente dichiarato che ad aggredirla è stata la figlia, identificata esattamente con il nome di battesimo.

La 67enne ha così confessato il tentato omicidio, chiarendone agli inquirenti, dinamica e movente.

L’aggressione risalirebbe alla mattina di ieri, quando la figlia, si sarebbe recata a casa della madre, al culmine di una lunga serie di disagi ed incomprensioni familiari, in uno scatto d’ira, l’avrebbe colpita in testa con un bastone; la figlia sarebbe rientrata nel suo domicilio, avrebbe ripulito i vestiti e avrebbe nascosto l’aggressione ai familiari conviventi.

Nel pomeriggio l’anziana è stata ritrovata agonizzante ma ancora viva da un familiare nel suo appartamento dove i poliziotti della Mobile e del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, hanno trascorso diverse ore ad esaminare la scena del crimine, ipotizzando sin da subito un tentato omicidio. A tarda sera la svolta con le dichiarazioni della vittima ed il provvedimento restrittivo disposto dal Magistrato ed eseguito dai poliziotti.

Fonte: Polizia di Stato

