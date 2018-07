bonus figlio

Termini Imerese, arriva il bonus di mille euro per la nascita di un figlio

Il sindaco Giunta: ''Opportunita che nessuna famiglia termitana deve perdere''. I dettagli e l'avviso pubblico

Pubblicata il: 20/07/2018

Arriva anche a Termini Imerese (PA) il bonus di mille euro per la nascita di un figlio. Per la concessione del bonus, possono presentare l'istanza un genitore oppure (in caso di impedimento legale) uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, che siano in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico.

L'istanza dovrà essere redatta in base allo specifico schema predisposto dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); il modello di domanda potrà essere ritirato e consegnato presso il Segretariato Sociale in via Garibaldi (ex caserma la Masa). L'avviso pubblico è disponibile sul sito del Comune di Termini Imerese.

“È una opportunità che nessuna delle famiglie termitane potenzialmente beneficiarie deve perdere - ha affermato il sindaco Francesco Giunta -. Si tratta di un contributo che potrà essere una piccola boccata d’ossigeno per chi affronta le spese legate all’arrivo di un bimbo in famiglia. L’amministrazione da me guidata è sempre al lavoro per sostenere le famiglie e le loro esigenze”. L’assessore alle Politiche Sociali, Rosa Lo Bianco, ha aggiunto che “gli uffici del segretariato sociale sono a disposizione soprattutto per chi ha bisogno di particolare assistenza per la predisposizione e la presentazione dell’istanza”.

Il Comune di Termini Imerese comunica che per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segretariato Sociale - via Garibaldi (ex Caserma la Masa), al numero 0918128251 o all'indirizzo e-mail servizisociali@comune.termini-imerese.pa.it.

