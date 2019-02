bimba con 12 nonni

Termini Imerese, festa al comune per la piccola Chloe, la bimba con 12 ''nonni''

Lo scorso 11 gennaio in città è nata Chloe Elia, una famiglia longeva in cui si incontrano cinque generazioni viventi. Così Chloe, l'ultima nata, riceve coccole da nonni, bisnonni e una trisavola, in tutto dodici.

Una festa al comune di Termini Imerese domani 6 febbraio per festeggiare un lieto evento, degno di essere candidato al Guinness dei primati. Lo scorso 11 gennaio in città è nata Chloe Elia, una famiglia longeva in cui si incontrano cinque generazioni viventi. Così Chloe, l’ultima nata, riceve coccole da nonni, bisnonni e una trisavola, in tutto dodici.

Lo studio dell'albero genealogico della piccola termitana è stato curato dall'assessore alle Politiche Sociali Rosa Lo Bianco che ha voluto organizzare nella sede storica del comune di Termini Imerese una festa per riunire tutti i parenti. La manifestazione si svolgerà domani, alle ore 18, nella sala La Barbera in presenza del sindaco Francesco Giunta, degli assessori e dei consiglieri comunali.

La trisavola paterna della piccola Chloe si chiama Anna Balsamo, mamma della bisnonna Stefana La Bua sposata con Giorgio Elia anche lui bisnonno. Bisnonni paterni sono anche Gioacchino Sabatino e Paolina Bonsignore, bisnonni materni Vincenzo D'Angelo, Rosalia Severino e Teresa Fagiana. I nonni paterni si chiamano Giuseppe Elia e Carmela Sabatino, mentre i nonni materni sono Massimiliano D'Angelo e Daniela Ceraulo. L'albero si completa con i genitori della piccola Chole: Giorgio Elia e Rosalia Miriam D'Angelo.

