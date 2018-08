ambiente

Termini Imerese, l'ambiente è una cosa seria: arrivano il NOPA e gli sconti per la ''buona differenziata''

Il Nucleo si occuperà di prevenire reati ambientali e violazioni amministrative, anche con l'ausilio di videocamere. E per chi raccoglierà i rifiuti nel modo giusto, previsti anche buoni sconto per la spesa e altri acquisti

Pubblicata il: 07/08/2018

Su iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giunta, il dirigente del I Settore della polizia municipale, Antonio Calandriello, ha istituito il NOPA - Nucleo Operativo Protezione Ambiente: sarà costituito da agenti che avranno il compito primario di prevenire e accertare che non vengano commessi reati ambientali o violazioni amministrative, e vigilerà sul regolare conferimento dei rifiuti.

Il Nucleo potrà contare su due autovetture, tra le quali una "civetta" per servizi in borghese, anche nelle ore notturne. Gli operatori saranno altresì dotati di speciali apparecchiature denominate "E-Killer", sofisticate videocamere ad alta precisione che verranno poste in prossimità di postazioni per il conferimento dei rifiuti solidi urbani o in altri punti particolarmente critici del centro storico (corso Umberto e Margherita, Cannolo Cipolla, piazza San Carlo, via Stesicoro, piazza San Francesco Gancia, via La Manna, via Porta Erculea, piazza delle Terme, viale Re D'Aragona, via Cavallotti, via Salemi Oddo, via Inguaggiato, via Garibaldi e altre ancora). L'"E-Killer" è di difficile individuazione e consentirà agli operatori di tenere sotto controllo, contemporaneamente, diverse aree del territorio urbano ed extra urbano. Il NOPA sarà coadiuvato da un gruppo di guardie ambientali che, dopo apposito corso, potrà contestare le violazioni amministrative che verranno accertate.

Soddisfatto il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, che ha dichiarato: "Ringrazio la Polizia Municipale per l'ulteriore sforzo che sta punendo nell'esclusivo interesse della Città. Mi auguro che i Termitani nelle prossime settimane collaborino più di quanto hanno fatto sono ad oggi. Il nostro interesse, ovviamente, non è fare le multe - conclude Giunta - quanto piuttosto poter godere di una Città pulita e raggiungere contestualmente adeguati livello di raccolta differenziata al fine di ridurre i costi della relativa tassa". L'assessore Salvatore Messineo ha voluto ringraziare gli operatori per i sacrifici che sono costretti ad affrontare in queste settimane. Infine, ha lanciato un appello: "Dateci l'opportunità di migliorare, con il contributo di ognuno ci riusciremo". E sempre nel merito della salvaguardia dell'ambiente, nei prossimi giorni saranno installati degli apparecchi che consentiranno il conferimento di rifiuti differenziati in cambio di buoni sconto per la spesa e acquisti vari, in diversi esercizi commerciali della città.

