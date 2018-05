bonus idrico

Termini Imerese, politiche sociali: arriva il bonus idrico per le famiglie disagiate della città

A partire dal primo luglio 2018, anche i cittadini di Termini Imerese, in condizione di disagio economico, potranno richiedere il bonus per la fornitura idrica.

A partire dal primo luglio 2018, anche i cittadini di Termini Imerese, in condizione di disagio economico ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, potranno richiedere, oltre al bonus elettrico e gas, anche il bonus per la fornitura idrica, che consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per le utenze domestiche.

Anche il bonus idrico potrà essere gestito tramite la piattaforma SGATE erogata da ANCI e già a disposizione del Comune, senza oneri economici da sostenere per la gestione informatica del processo di acquisizione e inoltro delle richieste.

"Il comune di Termini Imerese continua a sostenere le famiglie in stato di bisogno - hanno dichiarato il sindaco Francesco Giunta e l'assessore alle Politiche Sociali, Rosa Lo Bianco - la nostra azione è diretta alla tutela delle fasce più deboli, compatibilmente con le problematiche di natura economica, con l'obiettivo di garantire i servizi essenziali al fine del rispetto della dignità della persona umana. Si tratta di una piccola boccata di ossigeno per le famiglie in stato di disagio che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese".

Dal primo luglio 2018 partirà la raccolta delle domande di accesso.

