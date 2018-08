riapertura

Termini Imerese, riapre la casa per anziani ''G. Scialabba''. Pubblicato il bando

Concessione per nove anni del bene immobile di proprietà del comune di Termini Imerese, in via Falcone e Borsellino. Le finalità saranno le stesse per cui era stato concepito

Di trolvag - Termini Imerese, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30879518

L'amministrazione comunale di Termini Imerese si è espressa: nelle forme previste dalla legge, verrà concessa a soggetti terzi la “Casa protetta per Anziani Giuseppe Scialabba”, in via Falcone e Borsellino, inserita tra i beni del "piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2017".

"L'amministrazione comunale da subito ha ritenuto quale passaggio fondamentale della propria azione di governo la riapertura e la restituzione alla fruibilità della Casa protetta per anziani 'G.Scialabba' - dichiara il sindaco Francesco Giunta - che da troppo tempo risulta chiusa e oggetto di atti vandalici che ne hanno danneggiato gli impianti e le strutture. Riteniamo che, dopo aver vagliato molteplici ipotesi d'uso, la scelta più opportuna sia quella di utilizzare la struttura per il fine per il quale è stata destinata inizialmente, una casa alloggio per gli anziani ove possano trascorrere le proprie giornate in sicurezza, serenità e soprattutto in compagnia.

"Fin dal mio insediamento ho tenuto alla riapertura della Casa Anziani - afferma l'assessore alle Politiche Sociali, Rosa Lo Bianco -. Per questo ringrazio gli uffici competenti e l'assessore Licia Fullone per avere sostenuto l'idea di un "ritorno al passato" con uno sguardo al futuro: un futuro carico di accoglienza e assistenza professionale per i nostri anziani che hanno bisogno di cure, attenzioni e amore".

Nel bando, consultabile sul sito del Comune di Termini Imerese, sono rese note nello specifico le modalità di affidamento della struttura [riportate testualmente per non alterarne il significato, ndr]:

L’utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto della destinazione urbanistica vigente, dietro un corrispettivo agevolato quale canone ricognitorio previsto per gli immobili con finalità sociali, giusto regolamento comunale sui beni pubblici e per la disciplina delle concessioni di immobili a terzi, approvato con delibera consiliare numero 27 del 13 marzo 2007. L'avviso è diretto a tutti i soggetti giuridici che intendono utilizzare l’immobile, inserito nella zona A della variante per il Centro Storico ed individuato come 'Edifici specialistici destinati ad attrezzature e servizi – attrezzature socio-assistenziali', per finalità sociale ovvero quale Casa di Riposo per Anziani.

