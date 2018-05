igiene ambientale

Termini Imerese, riprendono disinfestazione e derattizzazione

Verso la conclusione la prima fase, in programma a giugno la seconda. L'assessore Messineo: ''Confidiamo nella collaborazione dei cittadini''

Pubblicata il: 25/05/2018

Sono ripresi a Termini Imerese gli interventi di disinfestazione e derattizzazione. Da martedì scorso e fino ad oggi venerdì 25 maggio, tutto il centro abitato verrà interessato dalla distribuzione, in punti strategici, di esche rodenticide e di un prodotto larvicida per le zanzare. Gli interventi verranno reiterati a cadenza quindicinale.

"Dai primi giorni della settimana corrente abbiamo attivato il servizio di disinfestazione e derattizzazione in tutto il perimetro cittadino - ha affermato il sindaco Francesco Giunta -. In questa prima fase si sta procedendo alla diffusione dell'anti larva. Nella prima metà del prossimo mese di giugno si procederà ad attuare la seconda fase di disinfestazione e derattizzazione. Auspichiamo che questi interventi consentano a tutti noi di trascorrere un'estate un po' più tranquilla".

"In linea con la nostra visione della Città stiamo procedendo con la pulizia anche su questo fronte - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente Salvatore Messineo -. Saranno prese in considerazione tutte le zone del nostro Comune, dando la priorità a quelle segnalate dai cittadini. Confidiamo, come sempre, nello spirito di collaborazione dei nostri cittadini. Invitiamo tutta la cittadinanza a rispettare le semplici regole per tenere pulita la nostra Città e ricordiamo che è possibile rivolgersi, per qualsiasi esigenza, all’ufficio Ambiente del comune di Termini Imerese".

