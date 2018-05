paradossi siciliani

Termini Imerese, Striscia la notizia e il Comune liberano la fontana delle polemiche. Ma attenzione al rischio degrado

Dopo un servizio del programma televisivo che appurava la presenza di autorizzazioni a costruire il gazebo della discordia, l'amministrazione ha rivalutato la decisione e fatto rimuovere la costruzione

08/05/2018

A Termini Imerese, a piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, un gazebo privato appartenente a un bar, e una fontana pubblica a pochissimi metri di distanza tra loro, con tanto di autorizzazione all'installazione. Di scena paradossi siciliani degni di un film comico. E non è solo un modo di dire, perché l'argomento è stato davvero trattato anche in un film del duo comico Ficarra e Picone, "L'ora legale". Adesso, il gazebo della discordia è stato finalmente rimosso.

Una costruzione che ha scatenato una miriade di polemiche e anche un servizio di Striscia la notizia, che inviò sul posto Stefania Petix con il suo inseparabile bassotto, testimoniando con una certa perplessità il fatto che effettivamente il titolare del gazebo avesse ottenuto l'autorizzazione per realizzarlo legittimamente. Con una determinazione del IV settore finanze e bilancio a firma del dirigente Antonio Calandriello, datata 9 ottobre 2013, era stata approvata la proposta di concedere l’autorizzazione a collocare una pedana in legno nella adiacente villetta, mentre l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura “dehors” sull’area di verde pubblico arriva il 7 febbraio del 2014 con la firma del dirigente del 2° settore territorio, ambiente ed attività produttive Rosario Nicchitta.

Insomma, tutto assolutamente regolare. Ma non per questo considerato a tutti gli effetti corretto: l’allora commissario straordinario del Comune Girolamo Di Fazio, dopo il servizio di “Striscia la notizia”, convocò tutti i dirigenti coinvolti in quella che aveva definito una “follia” per rivedere la vicenda e quindi emanare un provvedimento di rimozione. In questi giorni è avvenuta la rimozione del gazebo, spostato adesso accanto al chioschetto del bar dal quale dipende. Il rischio è adesso che il piccolo spazio verde ritorni nel degrado, poiché la presenza del gazebo (e quindi di un privato nell'area) era pur sempre motivo di pulizia e ordine nell'ambiente circostante. Per ovviare a questo altro clamoroso paradosso, BCsicilia di Termini Imerese, l’associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ha richiesto al sindaco l’affidamento della fontana. "E che ci voleva, Striscia la notizia?"

