Termini Imerese, topi e muffa negli uffici del tribunale

Trovate anche carcasse di animali. La Uil Pubblica Amministrazione di Palermo chiede interventi per scongiurare gravi rischi sanitari

Sanificazione immediata dei locali dell’Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti del tribunale di Termini Imerese (PA), nei quali ormai sono "ospiti fissi" i topi. La richiesta è della Uil Pubblica Amministrazione di Palermo che, in una lettera inviata dal segretario generale Alfonso Farruggia al presidente del tribunale Raimondo Loforti, esprime forte preoccupazione per i lavoratori, la cui salute potrebbe correre dei rischi proprio a causa dei roditori: qualche giorno fa è stata ritrovata addirittura una carcassa di ratto.

“Una situazione gravissima – spiega Farruggia – che non può rimanere irrisolta: abbiamo segnalato tutto all’ASP affinchè le condizioni degli uffici siano monitorate sotto il profilo igienico-sanitario”. Stando a contatto con i topi, i dipendenti rischiano infatti di contrarre malattie trasmesse dagli animali e dai loro parassiti. Ma per il personale del tribunale non è una novità: “Non si tratta di certo del primo episodio – aggiunge il segretario – bensì di una situazione che il sindacato segnala ormai da qualche mese: il 25 giugno scorso avevamo chiesto un intervento urgente, al quale, tre giorni dopo, ha fatto seguito una risposta dell’amministrazione che, nell’aprile di quest’anno, aveva provveduto ad effettuare la derattizzazione in tutti i locali dell’UNEP”.

L'intervento non ha però risolto il problema, e lo scorso 26 maggio l'amministrazione stessa aveva richiesto alla ditta incaricata di svolgere il servizio nuovamente e nel più breve tempo possibile. Come precisa Farruggia, tuttavia, quella dei topi e dei ratti non è l’unica emergenza da affrontare: nelle stanze del piano terra ormai da anni persiste uno sgradevole odore di muffa, che rende particolarmente difficile la permanenza dei lavoratori. La UILPA di Palermo chiede anche una collocazione dignitosa per i lavoratori e non solo, in attesa che siano messi in campo gli interventi necessari a risolvere il problema definitivamente: “Chiediamo la chiusura provvisoria degli uffici interessati – conclude l’esponente della Uil – poiché non è possibile assicurare un servizio regolare né tantomeno adeguate condizioni igienico-sanitarie sia per i dipendenti che per gli utenti”.

