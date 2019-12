corruzione

Terremoto a Casteldaccia, arrestato il sindaco

I carabinieri hanno arrestato sindaco, vicesindaco, un assessore e alcuni funzionari comunali per corruzione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2019 - 09:57:06 Letto 391 volte

Terremoto al Comune di Casteldaccia. I carabinieri hanno arrestato, all'alba, sindaco, vicesindaco, un assessore e alcuni funzionari comunali per corruzione, falso materiale e ideologico e abuso di ufficio.

Dalle indagini è emerso che avrebbero chiesto soldi agli imprenditori per assunzioni di parenti e amici. Accertati decine di casi di corruzione fino a quest’estate.

In manette il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, per il suo vice Giuseppe Montesanto, per un assessore della giunta, per una funzionaria del comune colpito due anni fa dall’alluvione e per un geometra dell’ufficio tecnico. Oltre ai cinque arrestati sono indagate altre persone, fra cui gli imprenditori e i commercianti che hanno pagato i politici e i funzionari comunali di Casteldaccia.

Sembrerebbe che l’indagine della procura sia stata avviata dopo la tragedia in cui sono morte nove persone per un’alluvione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!