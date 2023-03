Terremoto Umbria

Terremoto Umbria, almeno 200 persone hanno passato la notte fuori casa

Questa mattina sono quindi partiti i controlli per la verifica della situazione di strutture pubbliche e abitazioni.

Dopo il terremoto che ha colpito giovedì l'Umbria, almeno 200 persone hanno passato la notte fuori casa.

La protezione civile ha allestito 150 posti letto nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant'Orfeto, le località più vicine all'epicentro, per accogliere chi ha deciso di non passare la notte in casa. I posti letto utilizzati sono stati un centinaio, ma secondo Stefano Nodessi, responsabile per la Regione del Governo del territorio, almeno altrettante persone hanno dormito in auto. Questa mattina sono quindi partiti i controlli per la verifica della situazione di strutture pubbliche e abitazioni.

