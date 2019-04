incidente stradale

Terribile incidente a Palermo, c'è un ferito grave

Violentissimo scontro frontale tra un'auto e una moto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2019 - 16:59:21 Letto 530 volte

Terribile incidente in via Lanza di Scalea, a Palermo. Violentissimo scontro frontale tra un'auto e una moto, intorno alle 14, con il centauro che è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia, dove è stato trasportato dagli uomini del 118. Secondo una prima ricostruzione dell'infortunistica della polizia municipale, una Suzuki e un Opel Corsa, si sarebbe scontrati per cause ancora da verificare ma pare che uno dei due mezzi, distrutti entrambi dal fortissimo impatto, percorresse quel tratto di strada in senso vietato.

Indagini in corso. Sempre a Palermo, altri tre incidenti, con due persone che sono rimaste ferite, in via Proserpina, in via Tacito e in viale Regione Siciliana, con rallentamenti al traffico e disagi per gli automobilisti. Anche in questi casi rilievi e indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!