Terrorismo, espulso tunisino passato anche da Palermo. Condivideva attacchi in Europa

L'uomo era sorvegliato speciale in quanto potenziale radicalizzato. Rimpatriato ieri con un volo partito da Palermo

Ieri un tunisino di 28 anni è stato espulso dall'Italia per ragioni di sicurezza di Stato. Lo riferisce il Viminale, facendo sapere che negli ultimi mesi la polizia aveva seguito l'uomo con particolare attenzione, per via di preoccupanti segni di radicalizzazione.

Un viavai che lo aveva portato a vagare in lungo e in largo in Italia, facendo tappa persino a Palermo: il tunisino espulso, residente a Varese, era una mina vagante e poteva rendersi pericoloso. La polizia ha parlato di "indole violenta" e di posizioni favorevoli nei confronti degli attentati compiuti dall'Isis in Europa. Da questi allarmanti segnali è partita la decisione di osservare l'uomo con massima attenzione durante l'ultimo periodo di detenzione.

Dopo la sua scarcerazione avvenuta lo scorso 5 marzo, il tunisino è stato trattenuto nel Centro per rimpatri di Bari e poi espulso con accompagnamento nel proprio Paese con un volo decollato dalla frontiera aerea di Palermo. Il Viminale sottolinea che quello di oggi è il 38° allontanamento del 2018 di "soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso", che porta a quota 275 le espulsioni dal 2015.

