Terrorismo. Faceva proselitismo in carcere a Palermo: espulso tunisino

Un cittadino tunisino, rinchiuso in carcere a Palermo, è stato espulso dall’Italia con l’accusa di avere fatto proselitismo terroristico nei confronti di un altro detenuto. Il 41enne nordafricano è stato segnalato dal Dipartimento affari penitenziari, per avere “posto in essere anche attraverso atti di sopraffazione un’attività di proselitismo mirata alla radicalizzazione di un suo connazionale compagno di cella”.

Nella fattispecie, come sottolineato dal Ministero, “è risultato avere incitato quest’ultimo ad evitare di lavorare all’interno del carcere per non porsi al servizio degli infedeli, con la raccomandazione di sposare la causa Jihadista una volta ottenuta la libertà”. Per questi motivi, una volta scarcerato, il tunisino è stato rimpatriato nel proprio paese d’origine. Con questa espulsione, la sesta del 2018, salgono a 243 le persone gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso espulse con accompagnamento nel proprio Paese dal 1° Gennaio 2015 ad oggi.

