operazione Abiad

Terrorismo: operazione ''Abiad'' dei Ros, arresti a Palermo *VIDEO*

Terrorismo e associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: sono alcuni dei reati contestati nell'ambito dell'operazione ''Abiad''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2019 - 09:08:23 Letto 419 volte

Terrorismo e associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: sono alcuni dei reati contestati nell’ambito dell’operazione “Abiad” coordinata dalla procura di Palermo e condotta dai carabinieri del Ros, nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, che hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 15 indagati.

Il traffico di uomini era molto attivo tra Tunisia e Mazara del Vallo. Ad essere fermati, gli organizzatori della tratta, ma è ricercato il capo dell’organizzazione accusato di aver fatto sui social, su Facebook, propaganda jihadista.

La tariffa sarebbe stata di 5 mila dinari, che raddoppiava per coloro che in Tunisia erano latitanti per reati anche di terrorismo. L’inchiesta si sarebbe avvalsa anche di un pentito.

Sono accusati, a vario titolo, di istigazione a commettere più delitti in materia di terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette, episodi di ingresso illegale di migranti clandestini nel territorio nazionale e esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, reati questi aggravati dall’averli commessi avvalendosi del contributo di un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Fonte: Carabinieri ROS

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!