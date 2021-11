Terza dose

Terza dose al personale scolastico, Sileri: ''Si alla corsia preferenziale''

''Aprire al personale scolastico una corsia preferenziale per ricevere la terza dose'', ha detto il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri.

“Aprire al personale scolastico una corsia preferenziale per ricevere la terza dose”. Così il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri, in una intervista al Corriere della Sera. “È stato fatto per i sanitari e come loro docenti e operatori delle scuole lavorano in ambienti a rischio, a contatto con i giovani che sotto i 12 anni non sono immunizzati in quanto non è ancora disponibile il vaccino per la loro età”. Quindi, spiega Sileri, aggiungerebbe i dipendenti della scuola fra le categorie ad alta priorità “sempre rispettando però i sei mesi che devono intercorrere tra la seconda e la terza dose. Non c'è evidenza scientifica che sia necessario anticipare. Teniamo conto che gran parte del personale ha completato il ciclo in estate (il 90% con AstraZeneca) quindi c'è ancora un po' di tempo. Una decisione non è stata presa, se ne sta discutendo”.

Fonte: Adnkronos

