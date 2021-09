vaccino

Terza dose, Anelli: ''Ok subito per medici reparti Covid, ma va estesa a tutti''

Per il presidente dell'ordine dei medici Fnomceo, Filippo Anelli, la terza dose va estesa a tutti perché ''garantisce la riduzione del rischio e aiuterebbe la categoria a continuare a lavorare in serenità''.

27/09/2021

Per la terza dose non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari, la somministrazione, nell'ottica di massima precauzione, viene indicata progressivamente per gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, le persone ultrafragili e operatori sanitari a partire da quelli più a rischio. Per il presidente dell'ordine dei medici Fnomceo, Filippo Anelli, però, "i sanitari a rischio sono tutti, ognuno ne ha uno proprio". E dunque "può avere un senso partire da quelli più esposti, come quelli che lavorano nei reparti Covid" ma poi la terza dose va estesa a tutti perché "garantisce la riduzione del rischio e aiuterebbe la categoria a continuare a lavorare in serenità".

Anche il presidente della Fondazione oncologi, cardiologi e ematologi Francesco Cognetti chiede che la priorità sia data ai medici, quelli più a contatto con i pazienti fragili, quelli vaccinati prima, quelli con più di 70 anni, quelli fragili ma non fragilissimi, con patologie rilevanti concomitanti e quelli a contatto con personale sanitario non vaccinato. Per il resto degli italiani, invece, si attenderà ancora.

Fonte: Ansa

