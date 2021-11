Vaccini

Terza dose, Fondazione Gimbe: entro l'anno dovrebbero essere somministrate quasi a 16 milioni di persone

Entro fine anno ne dovrebbero essere somministrate 15,83 milioni, in media oltre 350 mila somministrazioni al giorno di qui al 31 dicembre.

Pubblicata il: 18/11/2021

Con solo 127mila nuovi vaccinati nell'ultima settimana e forniture al palo da 5 settimane, il grosso del lavoro ora va concentrato sulle terze dosi: entro fine anno "ne dovrebbero essere somministrate 15,83 milioni, in media oltre 350 mila somministrazioni al giorno di qui al 31 dicembre". E' quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe che mette in guardia: per ridurre il rischio di misure restrittive è "necessario ridurre la validità del Green pass a 6 mesi", introdurre l'obbligo vaccinale almeno per i lavoratori del pubblico. Mentre "un super Green pass senza tamponi rischia solo di alimentare tensioni sociali".

Fonte: Tgcom 24

