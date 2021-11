Terza dose

Terza dose vaccino anti-covid dopo 5 mesi, via libera da Cts e Aifa

Da domani mercoledý 24 novembre sarÓ possibile ricevere la dose 'booster' ''a 5 mesi dal completamento del primo ciclo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2021 - 09:17:36 Letto 420 volte

Terza dose vaccino anti-covid dopo 5 mesi, c'è il via libera. Da domani mercoledì 24 novembre sarà dunque possibile ricevere la dose 'booster' "a 5 mesi dal completamento del primo ciclo".

''Visto il parere della Cts di Aifa, tenuto conto dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale e ripresa della curva epidemica e in un’ottica di massima precauzione, si rappresenta che, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa determina a cura di Aifa, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19, l’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) con vaccino a m-Rna, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato''. E' quanto si legge nella circolare del ministero della Salute in Gazzetta domani e in vigore da mercoledì.

''Si coglie infine l’occasione per ribadire quanto già comunicato circa la possibilità, nell’ambito della medesima seduta vaccinale, di cosomministrare un vaccino a m-RNA anti-Sars CoV-2/Covid-19 (sia in caso di ciclo primario che di richiamo) e un vaccino antinfluenzale, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale''.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!