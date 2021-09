Vaccino

Terza dose vaccino, Locatelli: ''Per giovani sani non è scontata''

''La terza dose per i soggetti sani e giovani non è assolutamente scontata'', secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts.

Secondo Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid, "la terza dose per i soggetti sani e giovani non è assolutamente scontata". Prima di estendere il 'booster' a tutti, ha spiegato Locatelli, "occorre dare copertura nei Paesi dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa". "Il covid è diventata la quarta causa di morte in Italia", mentre "negli Usa è al terzo posto", ha detto. "Secondo i dati raccolti dall'Oms - ha sottolineato - nel 94% dei Paesi la pandemia ha poi provocato un'alterazione o un'interruzione dei servizi sanitari".

