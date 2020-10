test rapidi

Test rapidi, Arcuri: ''Saranno i medici di base ad effettuarli''

I test rapidi antigenici permettono di identificare in pochi minuti le persone che hanno sviluppato una reazione immunitaria al Coronavirus.

Pubblicata il: 12/10/2020

"Saranno i medici di base ad effettuare i test antigenici rapidi." Lo dice a 'Mezz'ora in' su Rai 3 il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri,

"Ieri si è chiusa la gara per 5 milioni di test alla quale hanno partecipato 39 imprese. Ci servirà qualche giorno per valutare le offerte ma entro una settimana, dieci giorni li acquisiremo - ha detto Arcuri - Molto velocemente metteremo in campo questi strumenti e lo faremo non solo per porti e aeroporti ma ci sarà anche un certo numero a disposizione dei medici di medicina generale".

I test dunque, ha concluso, "arriveranno ai medici di base e sarà ancora più importante il lavoro che già stanno facendo".

