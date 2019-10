armi in casa

Tiene la pistola nel cassetto del comodino: arrestato 49enne a Misilmeri

Nel comodino custodisce una pistola clandestina. I carabinieri arrestano un 49enne.

Pubblicata il: 30/10/2019

I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato, il 49enne Vite Maurizio, trovato in possesso di una pistola clandestina.

All'alba, i militari hanno rintracciato l'uomo per le vie di Misilmeri e nel corso della perquisizione personale veniva rinvenuto, all’interno del suo borsello, un tirapugni in ferro. Successivamente i militari si sono recati presso l’abitazione per una perquisizione rinvenendo la pistola.

L'arma, in ottimo stato di conservazione, unitamente al caricatore e ai colpi 7.65, si trovava nascosta nel cassetto del comodino della stanza dal letto.

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto anche un Taeser per difesa personale, per il quale è prevista la denuncia all’autorità di p.s.

L'uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizionamento e tradotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese.

