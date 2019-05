Traffico in tilt

Tir blocca viale Regione Siciliana, traffico impazzito

Un tir ha bloccato la carreggiata. Formata una lunga coda di auto.

24/05/2019

Traffico in tilt a Palermo in viale Regione Siciliana, altezza corso Calatafimi, per via di un testacoda di un tir che come si vede dalla foto ha praticamente bloccato la carreggiata. Si è formata una lunga coda di auto. Non si registrano feriti.

