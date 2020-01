protesta autotrasportatori

Tir, Figuccia: ''Oggi sarò al porto per dare solidarietà agli autotrasportatori''

''Oggi alle ore 11 presso il porto di Palermo, sarò presente per dare tutta la mia solidarietà al mondo degli autotrasportatori siciliani'', a dichiararlo è Vincenzo Figuccia.

07/01/2020

"Oggi alle ore 11 presso il porto di Palermo, sarò presente per dare tutta la mia solidarietà al mondo degli autotrasportatori siciliani che da settimane sta vivendo una situazione insostenibile. Il caro biglietti imposto dalle compagnie di trasporto marittimo, si ritorce esclusivamente contro di loro, penalizzando e paralizzando l'intero sistema siciliano che conta 111.675 aziende di autotrasporto. La cosa assurda è che se fino a fine dicembre dello scorso anno il biglietto di sola andata sarebbe costato circa 1000 euro adesso, ammonta addirittura a 1200 euro. Il rincaro, come se non bastasse è aggravato dall'inasprimento della direttiva europea che obbliga tutte le navi a ridurre le emissioni di ossido di zolfo dell'85%. Un abbattimento che per la lavorazione dei combustibili fa schizzare il prezzo. I super burocrati di Bruxelles, decidono ancora una volta per le nostre piccole comunità di autotrasportatori senza le quali l'economia regionale si blocca. Quanto è sotto gli occhi di tutti è un fatto grave che impone è la ricerca determinata di una soluzione". A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars.

