Camion in fiamme

Tir in fiamme, bloccato tratto della A19

Un mezzo pesante ha preso fuoco nella notte sull'autostrada A19 ''Palermo-Catania''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2019 - 10:50:35 Letto 416 volte

Sono in corso le operazioni di recupero di un mezzo pesante che ha preso fuoco nella notte sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" all'altezza di Gerbini, in territorio di Paternò. Lo rende noto l'Anas sottolineando che fino al ripristino della viabilità, il traffico in entrambe le direzioni resterà deviato in uscita allo svincolo di Gerbini, per chi proviene da Palermo, e Motta, per chi proviene da Catania, con indirizzamento lungo la statale 192 "della Valle del Dittaino".

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la tratta autostradale non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!