Tir in fiamme

Tir in fiamme in autostrada, traffico e disagi *VIDEO*

Un tir che stava procedendo sulla A19 in direzione di Catania ha preso fuoco questa mattina dopo lo svincolo per Altavilla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2018 - 13:29:29 Letto 359 volte

Un tir che stava procedendo sulla A19 in direzione di Catania ha preso fuoco questa mattina dopo lo svincolo per Altavilla. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuco per spegnere il fuoco che ha avvolto completamente il mezzo pesante.

Sul posto anche la polizia stradale per dirigere il traffico veicolare in zona. Si sono formate infatti lunghe code e rallentamenti sull'autostrada prima dello svincolo per Altavilla. Il conducente del tir è riuscito a scendere dal mezzo senza conseguenze.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!