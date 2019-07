traffico

Tir perde carico e via Crispi va in tilt

Questa mattina un camion in transito ha perso il carico che trasportava. Traffico in tilt.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2019 - 10:29:58 Letto 370 volte

Traffico in tilt nella zona del porto di Palermo. Intorno alle 4 di questa mattina un camion in transito ha perso il carico che trasportava.

Immediato l'intervento della polizia municipale che ha dovuto chiudere l’intera arteria di via Francesco Crispi in un ampio tratto che va da Piazza dell’Ucciardone fino a Piazza XIII vittime. La strada infatti era pericolosa e per consentirne la pulizia si è provveduto ad interdire l'area. L'intervento ha richiesto molte ore e così anche nella mattinata le auto non hanno potuto transitare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!