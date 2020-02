tirocini

Tirocinanti del programma regionale non pagati da mesi: monta la protesta

A lavoro da mesi ma ancora non pagati, monta la protesta dei tirocinanti dell'Avviso 22. Chiesto incontro con l'Assessore.

16/02/2020

"Monta la protesta di tanti giovani che hanno già iniziato il percorso extracurriculare offerto dalla Regione che dovrebbe erogare fondi per la partecipazione di circa dieci mila giovani siciliani impegnati in tirocini formativi in azienda". Dicono Marcello Susinno Consigliere Comunale ed Antonio Nicolao Vive Presidente di Circoscrizione

"Dovrebbe, appunto, - continuano Susinno e Nicolao - perché in molti attendono con speranza, che diventa ogni giorno più flebile, l’accredito delle prime somme nei propri conti correnti. Il programma regionale di tirocini in Aziende convenzionate, finanziato con fondo sociale europeo, prevede l’impegno di migliaia siciliani selezionati con un rimborso di euro 500 mensili."

"In tanti - concludono Susinno e Nicolao - lo hanno individuato come uno percorso formativo occupazionale alternativo alla misura assistenziale del reddito di cittadinanza, ma se così stanno le cose c’è chi è pronto, ricorrendo all’ISEE Corrente, a rifugiarsi nella misura assistenziale del reddito di cittadinanza stante la puntualità dei pagamenti che la misura prevede. Per tale motivo abbiamo formalmente già chiesto un incontro con l’Assessore Regionale Antonio Scavone per capire i tempi di pagamento."

