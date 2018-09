TMB Bellolampo avvio linea compost, M5S: ''Ok, ma affidare a Rap recupero rifiuti da verde''

Domani mattina alle ore 11.00 presso l'impianto TMB di Bellolampo sarà attivata la linea compost che consentirà di trattare direttamente l'organico a Bellolampo anziché conferirlo all'esterno con notevole risparmio di costi.

All 'avvio sarà presente l'Amministratore Unico Giuseppe Norata, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'Assessore comunale all'Ambiente Sergio Marino, l'Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon, il direttore del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, Salvatore Cocina.

La nota dei consiglieri comunali del MoVImento 5 Stelle di Palermo, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo sull'attivazione della linea compost nella discarica di Bellolampo.

"Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’attivazione della linea di compostaggio e al presidente della partecipata che ha finalmente consegnato alla città di Palermo il suo primo impianto per la produzione di compost va il nostro plauso. L'impianto fino ad oggi non era entrato in funzione per evidenti responsabilità di una amministrazione comunale che in questi anni non è riuscita a fare decollare la raccolta differenziata, ferma secondo l’ultimo dato ufficiale all’8,6%. Come gruppo consiliare, adesso ci aspettiamo che il Comune di Palermo si attivi rapidamente per procedere anche ad affidare alla Rap l’avvio al recupero dei rifiuti da verde da potatura di ville e giardini che per il momento è affidato a imprese private a pagamento. Non possiamo non notare infine la stranezza di un comunicato stampa in cui si fa cenno ad un solo capogruppo del consiglio comunale, quello del PD, partito del sindaco Orlando, che parteciperà domani all'attivazione della "vecchia" struttura; o meglio, è una cosa normale in una realtà in cui la maggioranza ha realizzato una spartizione partitica delle partecipate".