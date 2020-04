Coronavirus

Toba Service agente del pensionato che faceva la grigliata sui tetti, Lega: ''Escluderli dai prossimi bandi''

''Toba Service collabora con Comune. Vanno fatte scelte etiche. Sindaco valuti sua esclusione dalle prossime gare'', dichiarano Igor Gelarda, Alessandro Anello, Elio Ficarra e Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2020 - 14:40:58 Letto 441 volte

"Restiamo sbalorditi dal fatto che il Sig. Spagnolo, colui che aveva fatto il video durante la grigliata sui tetti di un palazzo dello Sperone, abbia una agenzia che ne cura l'immagine, la To.Ba Service di Palermo", dichiarano Igor Gelarda, Alessandro Anello, Elio Ficarra e Marianna Caronia del gruppo consiliare della Lega a Palazzo delle Aquile, in relazione ai noti fatti accaduti a Pasqua.

"La To.Ba. Service - continuano gli esponenti del Carroccio - , però, ha collaborato con il Comune di Palermo nella fornitura di servizi logistici, e non solo. Ad esempio per la valorizzazione dell'itinerario arabo normanno, noleggio e collocazione gazebo per l'emergenza sbarchi, noleggio palchi e amplificazioni per eventi in genere. Ed è probabile che in questo momento ci siano altri bandi pubblici, o con trattativa privata, a cui ha preso parte e che siano in corso di affidamento o valutazione proprio da parte del comune di Palermo. Questa vicenda, sollevata dal Consigliere Cusmano in VI commissione consiliare non può cadere nel vuoto."

"A nostro parere esistono un’etica e una deontologia in tutte le attività professionali e imprenditoriali. Assolutamente lecita l’attività della To.Ba. Service verso il Signor Spagnolo, ma non basta. Oggi abbiamo presentato un accesso atti per sapere gli incarichi affidati in passato dal comune alla Toba e quelli che sono in corso di svolgimento o affidamento adesso.

La richiesta della Lega, oggi, è che il sindaco Orlando valuti l'esclusione di questa azienda dai prossimi bandi dell'amministrazione comunale di Palermo. Chi lavora con le istituzioni deve fare delle scelte etiche e di correttezza, non si può al contempo servire chi sfida le istituzioni e poi le istituzioni stesse. E’ una questione di principio alla quale siamo sicuri che il sindaco Orlando, che certo non poteva non essere informato della cosa, non resterà insensibile” concludono gli esponenti della Lega.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!