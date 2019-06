Ordinanza rifiuti

Tolleranza zero rifiuti, Sinistra Comune: ''Spesso business illecito, intervento necessario''

''Gestione rifiuti attira affari spesso illeciti, intervento necessario per vivere in città pulita e accogliente'', così in una nota Sinistra Comune.

"L'ordinanza sui rifiuti emanata ieri dal sindaco Orlando e dagli assessori Giambrone e Catania era attesa da tempo da tutti quei cittadini che sperano di poter vivere in una città pulita ed accogliente. È condiviso il sospetto che ci sia la mano della criminalità dietro il costante fiorire di discariche di ingombranti che viene incoraggiata dalla cattiva abitudine di molti ad abbandonare i propri rifiuti. Ma serve anche uno sforzo in più di Rap che deve migliorare il servizio di raccolta e pulizia che spesso mostra carenze." Così in una nota Sinistra Comune.

"La gestione dei rifiuti - continua la nota - attira affari troppo spesso illeciti e criminali che mal sopportano la scelta di una gestione interamente pubblica operata da questa Amministrazione che non ha nessun profitto da difendere o incrementare."

"Sinistra Comune e tutti i suoi rappresentanti istituzionali - conclude la nota - sono impegnati nel mettere in campo una gestione virtuosa dei rifiuti, orientata all'economia circolare, alla salvaguardia dell'ambiente e della salute, al recupero e riuso dalla materia che non può finire in discarica magari per essere incenerita, nel contenere o abbassare le tariffe con un sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini. "

