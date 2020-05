Coronavirus

Torna a parlare Conte: ''Da lunedì si potrà andare dovunque ma bisognerà stare attenti'' *CONFERENZA STAMPA*

il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare per illustrare le nuove misure sugli spostamenti e sull'allentamento delle misure previste per il 18 maggio.

Pubblicata il: 16/05/2020

Dopo la conferenza stampa per presentare il decreto Rilancio e le misure da 55 milioni di euro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare per illustrare le nuove misure sugli spostamenti e sull'allentamento delle misure previste per il 18 maggio.

«Siamo nella condizione di affrontare la Fase 2 con fiducia ma anche con senso di responsabilità». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva dei contagi potrà tornare a salire. Dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere, ci ritroveremmo con un tessuto produttivo, sociale fortemente danneggiato», ha aggiunto.

Il premier ha confermato le misure che sono contenute nel decreto legge che oggi è stato firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella per le riaperture a partenza da lunedì: le autocertificazioni spariscono, saranno necessarie soltanto per gli spostamenti tra Regioni che restano limitati fino al 3 giugno ai soli casi di emergenza e urgenti.

Conte ha sottolineato come la mascherina vada indossata in luoghi chiusi o affollati, e ha annunciato che dal 25 maggio riapriranno le palestre, le piscine e i centri sportivi e dal 15 giugno cinema e teatri. Il premier ha spiegato che regioni e sindaci potranno intervenire per modificare le norme, ricordando che "occorre cautela ovunque, in particolare in Lombardia che si trova in zona di rischio medio".

