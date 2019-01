meteo

Torna il freddo a Palermo, da domani si abbassano le temperature

Torna il gelo in Sicilia e a Palermo. Previsto un brusco calo delle temperature per un'ondata di gelo proveniente dai Balcani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2019 - 12:29:12 Letto 439 volte

Torna il gelo in Sicilia e a Palermo. Tornerà la neve sopra i 600-1.000 metri in Sicilia. Queste le previsioni secondo gli esperti di 3bmeteo.com. È previsto un brusco calo delle temperature per un'ondata di gelo proveniente dai Balcani.

Sarà proprio da mercoledì che l'arrivo di aria artica raggiungerà il Mediterraneo centrale e l'Italia. Le temperature potranno raggiungere anche i -6 e -7°C a 1.500 metri di quota e il clima invernale perdurerà almeno fino a sabato.

A basse quote sono previste piogge e temporali. Il freddo persisterà anche sabato e domenica: soltanto la prossima settimana le temperature torneranno ad aumentare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!