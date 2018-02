Acquario di Palermo

Torna l'idea di realizzare un grande Acquario di Palermo.

Torna l’idea di realizzare un grande Acquario di Palermo. A far riemergere l’idea, della quale si era già parlato circa 4 anni fa, è stata una riunione riservata tenutasi in questi giorni fra amministrazione comunale, costruttori e investitori privati.

La possibilità di una simile realizzazione nasce da una cordata di finanziatori a guida della quale ci sarebbe l’imprenditore Flavio Mazza. Il progetto sarebbe ridimensionato rispetto all’idea originale del grande acquario da 50 milioni di euro, di dimensioni perfino maggiori rispetto a quello di Genova del quale si parlava a febbraio del 2014 e che si sarebbe dovuto costruire nell’area del Foro Italico nei pressi del castello a Mare.

Il nuovo progetto, secondo indiscrezioni, sarebbe stato illustrato, nelle linee generali, da Mazza nel corso di un incontro al quale hanno preso parte gli investitori rappresentati da Mazza, l’architetto Piras, i consulenti dello studio legale Gallo, il presidente del collegio dei Costruttori ANCE di Palermo, Fabio Sanfratello. Emilio Arcuri e Lorenzo Ceraulo per il Comune di Palermo. La nuova idea prevede un investimento di 10 milioni di euro per la realizzazione dell’acquario in una zona diversa della città anche se pur sempre costiera.

