Torna la banda delle spaccate, furto alla Louis Vuitton

Tornata a colpire a banda delle spaccate a Palermo, furto alla boutique Louis Vuitton.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2019 - 12:53:14 Letto 415 volte

Furto questa notte alla boutique Louis Vuitton a Palermo. La “banda delle mazzate” e’ tornata a colpire, spaccando la vetrina del noto negozio, come vediamo da queste immagini. Ad accorgersene sono stati i dipendenti questa mattina, all’apertura della boutique. Portati via accessori, borse e capi d'abbigliamento per migliaia di euro, anche se il bottino è ancora da quantificare con precisione.

Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Il colpo di questa notte è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi registrati in centro a Palermo nel corso del 2019.

