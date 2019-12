Torna la banda delle spaccate, preso di mira negozio a pochi passi da via Libertà

furti

Torna la banda delle spaccate, preso di mira negozio a pochi passi da via Libertą

La banda delle spaccate sferra un altro colpo in pieno centro a Palermo.

La banda delle spaccate sferra un altro colpo in pieno centro a Palermo. Ad essere preso di mira il negozio d'abbigliamento "Visiona" di via Enrico Parisi, a pochi passi da via Libertà.

Secondo alcuni testimoni, due persone hanno spaccato una vetrina e, una volta entrati, hanno portato via parecchia merce, tra cui capi di alta moda. Poi i due ladri sarebbero fuggiti a bordo di una grossa auto. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Non è la prima volta che la boutique è obiettivo della banda. Il mese scorso, infatti, c'era stato un primo tentativo per svaligiare il negozio. In quel caso, però, le vetrine avevano resistito ai colpi.

Ad accorgersi del tentato furto erano stati i commessi, poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l'episodio.

