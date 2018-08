alga tossica

Torna l'alga tossica a Sferracavallo. Le indicazioni dell'Arpa

Anche quest'anno, i livelli di concentrazione dell'Ostreoptis sono oltre la norma. Il Comune di Palermo sta provvedendo all'esposizione di cartelli di avviso

Pubblicata il: 09/08/2018

Foto di Claudio Zagara

Sembra un disco rotto, ma la natura si ripete tutte le volte che vuole: a Sferracavallo l'alga tossica ormai è di casa, e anche quest'anno torna il pericolo di intossicazione.

Gli "angoli di paradiso" che la borgata marinara del capoluogo siciliano offre ai cittadini possono riservare brutte sorprese per l'estate: infatti, i livelli di concentrazione di Ostreoptis sono nuovamente oltre la norma, come rileva l'Arpa. Pertanto nell'attesa degli esiti del controllo analitico, che darà un responso preciso, il Comune di Palermo sta provvedendo alla sistemazione di cartelli, nei pressi dell'area costiera della borgata, che avvisino i bagnanti del pericolo. Nell'attuale periodo dell'anno, l'attenzione è massima: aree balneari come la Baia del Corallo e il lungomare di Barcarello sono letteralmente prese d'assalto da palermitani e turisti.

Il consiglio dell'Arpa è di "non sostare nelle vicinanze" fino all'annuncio del rientrato allarme, per evitare reazioni impreviste e rischi - anche gravi - per la salute di grandi e piccoli.

