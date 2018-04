cassonetti bruciati

Torna l'emergenza rifiuti, incendiati vari cassonetti

Ieri notte i vigili del fuoco sono intervenuti in cinque diverse zone della città. Una ventina i cassonetti bruciati accanto a mini-discariche di rifiuti...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2018 - 08:59:24 Letto 350 volte

Ancora emergenza rifiuti a Palermo dove ieri notte sono ripresi, in diverse zone della città, i roghi di cumuli di rifiuti e di cassonetti stracolmi. Incendi appiccati dai residenti che sperano di spazzare via l'odore insopportabile dell'immondizia ammassata, non calcolando però il rischio che i roghi sprigionino sostanze nocive nell'aria. E infatti, dopo le chiamate ai vigili del fuoco per lo scoppio degli incendi, arrivano quelle per la paura di intossicazioni. Un cliché che va avanti così da giorni.

Ieri notte i vigili del fuoco sono intervenuti in cinque diverse zone della città. Una ventina i cassonetti bruciati accanto a mini-discariche di rifiuti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!